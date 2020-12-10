Гросу в сріблястому ліфчику стала сексі-зайчихою

Четвер, 10 грудня 2020, 10:29

Співачка Аліна Гросу показалася в незвичному образі, перевтілившись у сексуального зайчика. 25-річна артистка виклала гарячі фото в Instagram.

"Уже краще було би, якби нам треба було носити такі маски", - написала Аліна, і з нею важко не погодитися.

 
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фото з instagram гросу 
 
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Нагадаємо, нещодавно співачка перехворіла на COVID-19.

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