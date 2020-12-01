Гросу в ошатній сукні з голою спиною попозувала коло ялинки

До співачки Аліни Гросу уже прийшов новорічний настрій. 25-річна зірка, котра нещодавно перехворіла на коронавірус, вочевидь, уже почувається набагато ліпше, і навіть влаштувала собі мініфотосесію коло ялинки.

Аліна, на щастя, перенесла COVID-19 у легкій формі

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Як відомо, 2020-й рік, навіть якщо не рахувати пандемію, був не найкращим для Гросу. В Аліни розпався шлюб після того, як її тепер уже ексчоловік Олександр запав на іншу.

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