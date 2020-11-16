"Холостячка" Мішина обурилася через те, що претендент на її серце не визнавав свого сина
Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, яка нині шукає кохання в реаліті-шоу "Холостячка", обурилася через скандал, який стався у четвертому випуску.
Під час пресконференції, на яку Мішина запросила 4-х учасників шоу, з'ясувалося, що Назар Дзівульскій тільки за місяць до початку проєкту визнав свого сина.
Ксенія подивилася відео, в якому колишньої дружина Назара заявила, що чоловік тривалий час нехтував батьківськими обов’язками.
Під час шоу Назар спробував переконати Мішину і глядачів, що його колишня багато про що бреше, і таким чином просто хоче йому помститися.
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Мішина, яка свого часу на 7-му місяці вагітності втекла від чоловіка-тирана, не змогла стримати сліз. А пізніше висловилася щодо ситуації у своєму Instagram.
"Вчора на ефірі "Холостячки" ми всі стали свідками жорстокого обману і спекуляції. Найцінніше, що є у нас - дитинство і його безпосередність - стали інструментом досягнення своїх корисливих цілей дорослої людини. Багато пишуть мені слова підтримки, розповідають свої історії і запитують: що я відчула ?! Вчора я відчула злість, образу і огиду", - заявила актриса.
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Згодом Дзівульський у своїх сторі запевнив, що регулярно платить аліменти і ніколи не ухилявся від своїх батьківських зобов’язань. Він навіть звернувся до юриста, щоб підтвердити свої слова.
Хоча в Instagram Назара нема жодного фото з сином.
Нагадаємо, ще у вересні Мишина розказувала, якого чоловіка собі хоче.