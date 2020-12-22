Тесс Холлідей у блискучому комбінезоні назвалася товстодупою верхівкою для ялинки
Вівторок, 22 грудня 2020, 12:17
Американська плюссайз модель Тесс Холлідей підкинула ідею для новорічного вбрання.
Пишнотіла кралечка запакувалася у срібний комбінезон та порівняла себе з "товстодупою верхівкою для ялинки".
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