Тесс Холлідей у блискучому комбінезоні назвалася товстодупою верхівкою для ялинки

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:17

Американська плюссайз модель Тесс Холлідей підкинула ідею для новорічного вбрання.

Пишнотіла кралечка запакувалася у срібний комбінезон та порівняла себе з "товстодупою верхівкою для ялинки".

 
Холлідей на своєму прикладі демонструє, що жінка з будь-якою фігурою достойна сяяти з ніг до голови 
 
Тесс акцентує увагу саме на своїй п'ятій точці 
 
"Жити, не виправдовуючись", - девіз Тесс 

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