"Обережно, забагато дупи": Тесс Холлідей у свій день народження попозувала в стрінгах

Американська модель плюссайз Тесс Холлідей ніколи не гає нагоди потроллити фетхейтерів. Не відмовила вона собі в цьому задоволенні й у день народження.

Кралечка, якій виповнилося 35 років, спеціально попозувала для Instagram у роздільному купальнику.

Тесс Холлідей відсвяткувала день народження фото з Instagram холлідей

"Обережно, забагато дупи", - попередила вона надто чутливих підписників.

Свої 35 зірка зустріла в сміливому купальнику. Так тримати, Тесс!

"Це мій день народження! Дуже вдячна за те, що мені 35, я у бікіні зі стрінгами, жирна як чорт, у Палм-Спрінгс та оточена величезною кількістю любові!", - поділилася жінка.

Нагадаємо, Тесс - мама двох синів. А от із чоловіком Ніком Холлідеєм, який обожнював її форми, вона нещодавно розійшлася. Модель визначає себе як пансексуалку, тобто її приваблюють люди незалежно від їхньої статі та гендерної ідентичності.

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