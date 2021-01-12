Дорофєєва з Дантесом показали мокрий поцілунок у балійському водоспаді

Вівторок, 12 січня 2021, 13:00

Зіркове подружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продовжуються прикрашати стрічку Instagram своїми фото з Балі.

Парочка видерлася на мокрі валуни у водоспаді Канто Лампо та зробила гарні світлини свого поцілунку.  

 
Надя з Вовою заради фото не побоялися послизнутися 
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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

А ще Дантес у своєму Instagram розказав про дивні речі, які для Балі зовсім не дивні. 

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

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