Здається, що всі українські селебрітіз за лічені дні до жорсткого локдауну чкурнули до Буковеля. Але не Надя Дорофєєва. Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на Балі.

Звідти парочка постить спекотні світлини. Зокрема Надя продемонструвала в Instagram свій "нюдовий настрій".

Надя Дорофєєва втекла від київського похмурого січня на Балі

Зірка похизувалася своїми формами в купальничку

Звісно ж, у теплих краях із Надею її коханий Вова

Нагадаємо, восени Дорофєєва вирушила в творче сольне плавання та випустила перший резонансний кліп.

Фото з Instagram Дорофєєвої та Дантеса

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