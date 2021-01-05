Дорофєєва на Балі посвітила тілом у нюдовому бікіні. ФОТО
5 січня 2021, 15:00
Здається, що всі українські селебрітіз за лічені дні до жорсткого локдауну чкурнули до Буковеля. Але не Надя Дорофєєва. Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на Балі.
Звідти парочка постить спекотні світлини. Зокрема Надя продемонструвала в Instagram свій "нюдовий настрій".
Нагадаємо, восени Дорофєєва вирушила в творче сольне плавання та випустила перший резонансний кліп.
Фото з Instagram Дорофєєвої та Дантеса
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