Дорофеєва на Балі посвітила тілом у нюдовому бікіні. ФОТО
Вівторок, 5 січня 2021, 15:00
Здається, що всі українські селебрітіз за лічені дні до жорсткого локдауну чкурнули до Буковеля. Але не Надя Дорофеєва. Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на Балі.
Звідти парочка постить спекотні світлини. Зокрема Надя продемонструвала в Instagram свій "нюдовий настрій".
Нагадаємо, восени Дорофеєва вирушила в творче сольне плавання та випустила перший резонансний кліп.
Фото з Instagram Дорофеєвої та Дантеса
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