Здається, що всі українські селебрітіз за лічені дні до жорсткого локдауну чкурнули до Буковеля. Але не Надя Дорофеєва. Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на Балі.

Звідти парочка постить спекотні світлини. Зокрема Надя продемонструвала в Instagram свій "нюдовий настрій".

Надя Дорофеєва втекла від київського похмурого січня на Балі

Зірка похизувалася своїми формами в купальничку

Звісно ж, у теплих краях із Надею її коханий Вова

Нагадаємо, восени Дорофеєва вирушила в творче сольне плавання та випустила перший резонансний кліп.

Фото з Instagram Дорофеєвої та Дантеса

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