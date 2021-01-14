Кличко розповів, що його 6-річна дочка робить краще за нього

Боксер Володимир Кличко розказав, як виховує свою 6-річну доньку Каю, з якою провів кілька місяців на карантині.

Спортсмен наголосив, що цей час безцінний для нього, пише сайт Klitschko-brothers.com.

"Кілька місяців під час карантину я провів з дочкою. Це був фантастичний час. Кая також любить виклики. А деякі речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, кататися на конях", - поділився Володимир.

Це фото влітку минулого року показувала мама Каї - актриса Хейден Пенетьєрі

Боксер зауважив, що не зловживає з опікою і турботою, бо це лише шкодить дитині.

"Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми - невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", - додав Кличко-молодший.

Кличко торік забрав дочку до себе, бо у Хейден був важкий період

Нагадаємо, Володимир Кличко і Хейден Пенетьєрі розійшлися у 2018-му році.

Фото з Instagram