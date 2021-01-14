Кличко розповів, що його 6-річна дочка робить краще за нього
Боксер Володимир Кличко розказав, як виховує свою 6-річну доньку Каю, з якою провів кілька місяців на карантині.
Спортсмен наголосив, що цей час безцінний для нього, пише сайт Klitschko-brothers.com.
"Кілька місяців під час карантину я провів з дочкою. Це був фантастичний час. Кая також любить виклики. А деякі речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, кататися на конях", - поділився Володимир.
Боксер зауважив, що не зловживає з опікою і турботою, бо це лише шкодить дитині.
"Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми - невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", - додав Кличко-молодший.
Нагадаємо, Володимир Кличко і Хейден Пенетьєрі розійшлися у 2018-му році.
Фото з Instagram