Пенетьєрі показала та розказала, чим займається 5-річна донька у Кличка

Американська актриса Хейден Пенетьєрі, яка днями завела публічний Instagram, виклала фото 5-річної дочки від боксера Володимира Кличка, Каї Євдокії. Дівчинка, як відомо, після розриву батьків мешкає з татком.

Хейден виклала фото, на якому донька розмальовує гіпсовий зліпок її вагітного живота.

"Я зробила цей зліпок, коли була вагітна, і моя дочка Кайя благала мене дозволити їй помалювати на ньому. Після пояснень їй, наскільки ця річ делікатна та особлива для мами, я нарешті поступилася і сказала "так". На щастя, тато допоміг їй зробити ескіз для розмальовки", - написала актриса в мережі.

У коментарях Хейден зауважила, що з Кличком Кая розмовляє російською та вчить українську

Ось такий вийшов малюнок у Кличка з донькою

Нагадаємо, Володимир Кличко і Хейден Пенетьєрі розірвали стосунки влітку 2018-го, і актриса була не проти, щоби донька жила з татом.

Кличко і раніше казав про те, що дочка вивчатиме і російську, і українську, і англійську

До речі, Кличко також нещодавно показував розмальовану доньку в мережі.