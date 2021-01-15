"Свята закінчилися": Каменських у мікрошортиках узялася жваво трусити попою. ВІДЕО

Співачка Настя Каменських навіть на мальдівському відпочинку не забуває, як важливо підтримувати тіло в хорошій формі.

Дружина Потапа енергійно потрусила дупцею, закликавши підписників робити те саме.

"Настав цей день. Коли новорічні свята закінчилися, і час повертатися в активний режим", - наголосила артистка.

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Нагадаємо, голу Настину попу, крім Потапа, неодноразово вже бачили шанувальники.

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