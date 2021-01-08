Каменських на відпочинку показалася без мейкапу та у відвертих купальниках
8 січня 2021, 12:43
Шоумент Потап та співачка Настя Каменських вирішили, що ще встигнуть насидітися в локдауні разом із рештою співвітчизників, та гайнули з України на спекотні Мальдіви.
Як там зараз, можна помилуватися завдяки Instagram зіркового подружжя.
Настя на відпочинку дає перепочити від макіяжу й своєму обличчю. Але відривається на прикрасах та сміливих купальниках.
Нагадаємо, нещодавно 33-річна Каменських розказувала, як спорт покращує стан шкіри.
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