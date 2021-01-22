Донька Фукса згадала свій дубайський відпочинок у лакшері-брендах

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:00

Дочка харківського бізнесмена Павла Фукса, Анстасія показала у мережі фотозвіт зі свого відпочинку у Дубаї.

Дівчина, вочевидь, засумувала за сонечком у зимовій Москві, і вирішила згадати, як дефілювала розкішним курортом у своїх численних "діорах" та "шанелях".

Настя виклала кілька фото і відео, на кожному з яких відзначила усі лакшері-бренди, що були на ній.

 
На Анастасії костюмчик від Bohemique, взуття The Attico та мікросумочка від Hermes 
 
У неї навіть чохол для телефону від Dior
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Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, 25-річна донька Фукса уже має за плечима шлюб із ліванським мільйонером, з яким розлучилася, та сина від нього. 


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