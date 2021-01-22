Донька Фукса згадала свій дубайський відпочинок у лакшері-брендах

Дочка харківського бізнесмена Павла Фукса, Анстасія показала у мережі фотозвіт зі свого відпочинку у Дубаї.

Дівчина, вочевидь, засумувала за сонечком у зимовій Москві, і вирішила згадати, як дефілювала розкішним курортом у своїх численних "діорах" та "шанелях".

Настя виклала кілька фото і відео, на кожному з яких відзначила усі лакшері-бренди, що були на ній.

На Анастасії костюмчик від Bohemique, взуття The Attico та мікросумочка від Hermes

У неї навіть чохол для телефону від Dior

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Нагадаємо, 25-річна донька Фукса уже має за плечима шлюб із ліванським мільйонером, з яким розлучилася, та сина від нього.