Донька Фукса згадала свій дубайський відпочинок у лакшері-брендах
П'ятниця, 22 січня 2021, 14:00
Дочка харківського бізнесмена Павла Фукса, Анстасія показала у мережі фотозвіт зі свого відпочинку у Дубаї.
Дівчина, вочевидь, засумувала за сонечком у зимовій Москві, і вирішила згадати, як дефілювала розкішним курортом у своїх численних "діорах" та "шанелях".
Настя виклала кілька фото і відео, на кожному з яких відзначила усі лакшері-бренди, що були на ній.
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Нагадаємо, 25-річна донька Фукса уже має за плечима шлюб із ліванським мільйонером, з яким розлучилася, та сина від нього.
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