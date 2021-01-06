Maruv у звабливому купальнику знялася під турецьким пірсом
Середа, 6 січня 2021, 13:50
Співачка Maruv на одному з курортів Туреччини поєднує приємне з корисним: виступає і трішки відпочиває.
А ще встигає робити нові гарні фото для свого Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Maruv, яку насправді звати Ганна Корсун, засвітилася на російському ТБ в якості зіркової тренерки музичного телешоу.
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