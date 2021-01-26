Дружина Павліка розказала про ейфорію і страх та показала вагітний животик у купальниках

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова досягла "екватора", 20-ти тижнів своєї першої вагітності. Молодиця вирішила поділитися своїми відчуттями та емоціями від цього доленосного періоду.

Катя написала про це в Instagram.

"... Щойно я взнала про те, що стану мамою, мене накрила ейфорія, потім страх. Особливо вечорами, коли я лягала спати. Мені ставало так страшно. А раптом не впораюся, раптом буду поганою мамою. А потім нагрянув і токсикоз. Там уже було не до філософствувань. Було просто погано", - пригадала жінка.

Через кілька місяців Катерина народить первістка від 55-річного артиста фото з instagram репяхової

Зі слів Репяхової, в другому ж триместрі вагітності в неї вже з'явилася енергія, легкість та хороший настрій.

"І лише після перших ворушінь (я їх відчула на 19-му тижні) прийшло повне усвідомлення, що в мені нове життя, в мені цілий Всесвіт", - зазначила вона.

У жінки вже 20 тижнів вагітності

"Я шалено щаслива і духовно наповнена, на даному етапі життя. Я дивлюся на свого чоловіка щодня і думаю, як же багато всього змінилося за ці роки, як змінився він, як змінилися ми. Адже колись я і мріяти не могла, що в нас буде справжня сім'я", - зізналася Катя.

Жінка запевнила, що їхній із Віктором Франковичем майбутній малюк буде найкоханішим та найщасливішим.

Нагадаємо, подружжя вже знає стать дитинки, але поки не каже. Для хлопчика Катерина вже давно обрала ім'я Михайло, для дівчинки - Любов, але цей варіант не схвалює майбутній татусь.

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