"Головне – схуднути після пологів": дружина Павліка оголосила, на коли планує весілля

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова з моменту оголошення про вагітність активно розказує про свій стан та інтригує підписників в Instagram.

Катя досі не розкрила стать майбутнього малюка, зате вже розказала, на якому терміні перебуває.

А ще вона зізналася, на коли планує весілля з Віктором Франковичем. Адже гучного торжества у подружжя не було через пандемію. І тепер вони хочуть надолужати невідствятковане з родичами та друзями.

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Катя ще не народила, а вже планує весілля

Як відомо, Павлік і Репяхова лише розписалися у РАГСі та зробили весільну фотосесію

А ще Катя зробила ДНК-тест, який виявив, що вона - далека родичка Марії-Антуанетти Австрійської.

Виявляється, у Репяхової є королівська кров :)

Нагадаємо, Катерина казала, що завагітніла не з першої спроби.