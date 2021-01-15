"Головне – схуднути після пологів": дружина Павліка оголосила, на коли планує весілля
П'ятниця, 15 січня 2021, 17:16
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова з моменту оголошення про вагітність активно розказує про свій стан та інтригує підписників в Instagram.
Катя досі не розкрила стать майбутнього малюка, зате вже розказала, на якому терміні перебуває.
А ще вона зізналася, на коли планує весілля з Віктором Франковичем. Адже гучного торжества у подружжя не було через пандемію. І тепер вони хочуть надолужати невідствятковане з родичами та друзями.
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А ще Катя зробила ДНК-тест, який виявив, що вона - далека родичка Марії-Антуанетти Австрійської.
Нагадаємо, Катерина казала, що завагітніла не з першої спроби.
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