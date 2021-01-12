Дружина Павліка завагітніла не з першої спроби, і співак хоче "маленького принца"

Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина днями оголосили, що скоро вони стануть батьками, а от стать майбутнього малюка поки тримають у секреті.

Хоча насправді, як зізналася 26-річна Катя в Instagram, вони з чоловіком взнали, хто в них буде, ще 30-го грудня.

"Тізер", те, як вони відкривають коробку-сюрприз, Репяхова показала в Instagram.

"Щасливий день у мене сьогодні", - такий допис Репяхова розмістила в Instagram 30-го грудня. Виявляється, дружина співака тоді приховувала великий-превеликий секрет фото з instagram репяхової

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"Ми хочемо хлопчика, тому що продовжувач мого роду, наймолодший... маленький принц", - зізнався 55-річний Віктор Франкович перед тим, як взнав стать дитини.

Одначе вони з дружиною тоді поставили на те, що буде дівчинка. Чи справдився їхній прогноз, пара розкаже трохи згодом.

То хлопчик буде чи дівчинка?!

Поки ж Катерина ділиться подробицями перебігу своєї вагітності. Виявляється, досягти бажаного результату подружжю вдалося не з першої спроби.

А народжувати дружина артиста планує в котромусь із приватних пологових столиці.

Нагадаємо, Павлік побоюється, що коли йому буде 70, то дружина може знайти собі якогось "18-річного Шварценеггера".

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