Дружина Павліка завагітніла не з першої спроби, і співак хоче "маленького принца"
Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина днями оголосили, що скоро вони стануть батьками, а от стать майбутнього малюка поки тримають у секреті.
Хоча насправді, як зізналася 26-річна Катя в Instagram, вони з чоловіком взнали, хто в них буде, ще 30-го грудня.
"Тізер", те, як вони відкривають коробку-сюрприз, Репяхова показала в Instagram.
"Ми хочемо хлопчика, тому що продовжувач мого роду, наймолодший... маленький принц", - зізнався 55-річний Віктор Франкович перед тим, як взнав стать дитини.
Одначе вони з дружиною тоді поставили на те, що буде дівчинка. Чи справдився їхній прогноз, пара розкаже трохи згодом.
Поки ж Катерина ділиться подробицями перебігу своєї вагітності. Виявляється, досягти бажаного результату подружжю вдалося не з першої спроби.
А народжувати дружина артиста планує в котромусь із приватних пологових столиці.
Нагадаємо, Павлік побоюється, що коли йому буде 70, то дружина може знайти собі якогось "18-річного Шварценеггера".
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