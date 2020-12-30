Дружина 54-річного Павліка: Кохаю свого чоловіка точно не за звання чи кількість грошей

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина підбила підсумки непростого 2020-го року. У своєму дописі в Instagram молодиця згадала випробування, які довелося пережити їм із коханим.

Дружина Віктора Павліка поділилася своїм гарним фото та підбила підсумки 2020-го фото з instagram катерини павлік

"2020 для нас із чоловіком, однозначно, з усіх наших 5-ти - найтяжчий рік. Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, скрутне фінансове становище... Але цей рік показав, що я кохаю свого чоловіка точно не за звання чи кількість грошей (як багато хто мені дорікав", - поділилася 26-річна Катя.

"Ми стільки всього пережили... але ми стали сильнішими. 2021-й обіцяє бути добрішим, світлішим та позитивнішим. Нам тепер нічого не страшно", - запевнила дружина артиста.

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Варто зазначити, що в першій версії свого допису Катерина висловилася трохи інакше: "цей рік дав зрозуміти особисто мені...". На це їй не забарилися вказати в коментарях.

Нагадаємо, Віктор Франкович та Катерина побралися в червні. Плани відсвяткувати пишне весілля у Європі парі довелося відкласти на потім. Але весільна сукня, яку підготувала жінка для цього дня, чекає свого часу.

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