Хотіла, щоб красиво: Камінська в купальнику вигнулася на Мальдівах
П'ятниця, 29 січня 2021, 11:18
Нарешті і до співачки Слави Камінської дійшла черга відпочивати на Мальдівах.
Туди вона полетіла з обома дітьми - Леоном та Лаурою. І вже встигла викласти фото в купальнику і купу сторі.
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До речі, зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Славі вдалося зберегти сім'ю, незважаючи на всі образи, про які вона казала після розлучення.
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