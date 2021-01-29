Хотіла, щоб красиво: Камінська в купальнику вигнулася на Мальдівах

Нарешті і до співачки Слави Камінської дійшла черга відпочивати на Мальдівах.

Туди вона полетіла з обома дітьми - Леоном та Лаурою. І вже встигла викласти фото в купальнику і купу сторі.

Слава у відпустці відпочиває від мейкапу, тож сторі постить без прикрас

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Поки з дітьми няня, мама з подругами дудлить ігристе на пісочку

До речі, зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Славі вдалося зберегти сім'ю, незважаючи на всі образи, про які вона казала після розлучення.