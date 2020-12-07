"НеАнгел" Слава пояснила, як їм із Камінським вдалося зберегти сім'ю
Співачка Слава Камінська та її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський продовжуть подавати приклад, якими мають бути стосунки розлученої пари, яку об'єднують спільні діти.
Слава з Едгаром разом відсвяткували 5-річчя їхньої доньки Лаури.
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Відео, фото, зокрема милим кадром із ексом та своїми роздумами Слава поділилася в Instagram.
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"Учора був один із найдушевніших вечорів цього року. Як показує досвід, іноді, щоби зберегти сім'ю, краще бути нарізно. Якщо переступити через образи та уявні принципи, можна лишитися щасливими на-завж-ди", - написала співачка.
"Сім'я починається там, де є взаємна повага, розуміння, прийняття. І це не завжди відбувається під одним дахом. Коли двоє людей дарують одне одному сенс життя - дітей - вони пов'язані фореве. І саме ці нові, але набагато більш усвідомлені стосунки хочеться будувати та зберігати", - підсумувала Слава.
У коментарях, на закиди підписників, чи, бува, не зійшлися вони знову з Камінським, артистка запевнила, що це не так, і в неї є коханий чоловік.
Нагадаємо, свого часу Слава розказувала, що в шлюбі з Едгаром вона терпіла психологічне насильство.
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