Леся Кардашян: Нікітюк у купальнику показала несправжні вигини
1 лютого 2021, 15:47
Телеведучій Леся Нікітюк, схоже, не дає спокою популярність пишних форм американської зірки Кім Кардашян.
Довгонога і струнка Леся жартома приміряла на себе славнозвісні вигини Кім та показала себе такою в Instagram.
"Кажуть, у далекому 1987 році батько Кім Кардашян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким... Як думаєте, дзвонити в "Жди Меня" 937 99 92?" - написала Нікітюк.
Нагадаємо, раніше Леся уже "збільшувала" свою попу та показувала її в купальнику.
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