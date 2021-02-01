Леся Кардашян: Нікітюк у купальнику показала несправжні вигини

Телеведучій Леся Нікітюк, схоже, не дає спокою популярність пишних форм американської зірки Кім Кардашян.

Довгонога і струнка Леся жартома приміряла на себе славнозвісні вигини Кім та показала себе такою в Instagram.

"Кажуть, у далекому 1987 році батько Кім Кардашян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким... Як думаєте, дзвонити в "Жди Меня" 937 99 92?" - написала Нікітюк.

Як вам Нікітюк із вигинами Кардашян?

До речі, це Леся на Мальдівах, де нещодавно вона обурювалася з приводу розтягнутих трусів

Нагадаємо, раніше Леся уже "збільшувала" свою попу та показувала її в купальнику.