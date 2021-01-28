"Гамно собаче": Нікітюк на Мальдівах обурилася через розтягнуті труси

Телеведучій Лесі Нікітюк, яка зараз відпочиває на Мальдівах, підпсували настрій. Один із купальників, який 33-річна зірка прихопила на курорт, виявився дуже неякісним.

Виробників Леся насварила у своїх Insta-сторіз, зазначивши, що зазвичай вона людина неконфліктна, але цей бренд їй хочеться обматюкати.

"Чотири дня - а трусам уже гаплик. Це гамно собаче... чи гамно котяче", - заявила Нікітюк.

Ну так, у ці труси спокійно можна було б упакувати двох Лесь скріншоти з instagram нікітюк

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"Я поняла, от зачем тут іде ще юбочка впридачу: це коли гамнотруси вже можна натягувать на слона, то, значить, можна вдівати юбочку, яка це всьо прикриє. Пасіба", - обурилася вона.

Купальник розтягнувся вже за чотири дні експлуатації

Добре, що в зірки не один купальник

Нагадаємо, в невдалому купальнику Леся все ж встигла зробити кілька гарних кадрів для соцмережі.

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