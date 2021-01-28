"Гамно собаче": Нікітюк на Мальдівах обурилася через розтягнуті труси
Телеведучій Лесі Нікітюк, яка зараз відпочиває на Мальдівах, підпсували настрій. Один із купальників, який 33-річна зірка прихопила на курорт, виявився дуже неякісним.
Виробників Леся насварила у своїх Insta-сторіз, зазначивши, що зазвичай вона людина неконфліктна, але цей бренд їй хочеться обматюкати.
"Чотири дня - а трусам уже гаплик. Це гамно собаче... чи гамно котяче", - заявила Нікітюк.
"Я поняла, от зачем тут іде ще юбочка впридачу: це коли гамнотруси вже можна натягувать на слона, то, значить, можна вдівати юбочку, яка це всьо прикриє. Пасіба", - обурилася вона.
Нагадаємо, в невдалому купальнику Леся все ж встигла зробити кілька гарних кадрів для соцмережі.
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