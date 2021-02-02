Акуна матата: Настя з Уханя розляглася в купальнику на пляжі Занзібару
Вівторок, 2 лютого 2021, 12:03
Блогерка і фотографиня Настя Зінченко, відома своїми пригодами під час карантину в китайському Ухані, похвалилася подорожжю до далекого Занзібару.
Туди дівчина полетіла разом зі своїм чоловіком, як вона його вже називає у мережі, головою ДМС Максимом Соколюком.
У своєму Instagram Зінченко вже показала багато відео і фото з екзотичної країни та не забула викласти і себе в купальнику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, це вже не перша подорож Соколюка з молодою коханою. Восени минулого року вони літали до Туреччини.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії