Акуна матата: Настя з Уханя розляглася в купальнику на пляжі Занзібару

Блогерка і фотографиня Настя Зінченко, відома своїми пригодами під час карантину в китайському Ухані, похвалилася подорожжю до далекого Занзібару.

Туди дівчина полетіла разом зі своїм чоловіком, як вона його вже називає у мережі, головою ДМС Максимом Соколюком.

У своєму Instagram Зінченко вже показала багато відео і фото з екзотичної країни та не забула викласти і себе в купальнику.

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У минулому Зінченко працювала і моделлю, тож знає, як позувати в купальнику

"Для мене тут фруктовий рай 😍 саме час набратися вітамінів і порадувати свій імунітет ☺️", - написала Настя

Захисний крем не втрятував Настю з Максимом від африканського сонця

Нагадаємо, це вже не перша подорож Соколюка з молодою коханою. Восени минулого року вони літали до Туреччини.