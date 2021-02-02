Акуна матата: Настя з Уханя розляглася в купальнику на пляжі Занзібару

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:03

Блогерка і фотографиня Настя Зінченко, відома своїми пригодами під час карантину в китайському Ухані, похвалилася подорожжю до далекого Занзібару.

Туди дівчина полетіла разом зі своїм чоловіком, як вона його вже називає у мережі, головою ДМС Максимом Соколюком.

У своєму Instagram Зінченко вже показала багато відео і фото з екзотичної країни та не забула викласти і себе в купальнику.

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Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

 
У минулому Зінченко працювала і моделлю, тож знає, як позувати в купальнику 
 
"Для мене тут фруктовий рай 😍 саме час набратися вітамінів і порадувати свій імунітет ☺️", - написала Настя
 
Захисний крем не втрятував Настю з Максимом від африканського сонця 

Нагадаємо, це вже не перша подорож Соколюка з молодою коханою. Восени минулого року вони літали до Туреччини


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