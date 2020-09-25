Настя "з Уханя" Зінченко попозувала в купальнику на тлі турецького вапняку
Під час романтичної відпустки з головою ДМС Максимом Соколюком у Туреччині Анастасія Зінченко, відома феєричною відмовою від евакуації з Уханя через песика, відвідала ледь не усі найвідоміші туристичні місця.
Пара почала зі Стамбула, потім подалася до Каппадокії і врешті дісталася Памуккале. І всюди закохані робили фото.
Утім в купальнику Настя показалася лише на тлі відомих травертинових сталактитів.
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Моя мечта сбылась 😍 Мы поехали смотреть фестиваль воздушных шаров рано утром, в 06:00 их начинают надувать а перед этим проверяют не сильно ли ветрено. Если ветер сильный то запуск могут отменить. Большое количество туристов и желающих прокатиться на шарах но я не одна из них. Я боюсь открытой высоты и я не решилась, но и не пожалела. Мы взяли очень интересную экскурсию на ретро машине по смотровым площадкам. Возможность сделать фото, увидеть этот вид и захватить все шары 😍 Утром было очень холодно 🥶 мы видели множество невест и людей кто приехал туда ради фотосъёмки. Цены сейчас в Турции намного ниже нежели в сезон, людей меньше. Кстати фестиваль воздушных шаров начинается с сентября, летом он не проходит. Экскурсию можно утром проводить и на лошадях и на квадроциклах, машинах. Этот момент здесь очень продуман 🥰 советую всем посетить это место ❤️
Нагадаємо, Соколюк оголосив про стосунки з Зінченко лише 6-го вересня, хоча почалися вони ще в квітні.