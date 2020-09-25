Настя "з Уханя" Зінченко попозувала в купальнику на тлі турецького вапняку

Під час романтичної відпустки з головою ДМС Максимом Соколюком у Туреччині Анастасія Зінченко, відома феєричною відмовою від евакуації з Уханя через песика, відвідала ледь не усі найвідоміші туристичні місця.

Пара почала зі Стамбула, потім подалася до Каппадокії і врешті дісталася Памуккале. І всюди закохані робили фото.

Утім в купальнику Настя показалася лише на тлі відомих травертинових сталактитів.

Перша відпустка разом у Насті з Максом вийшла доволі насиченою, попри пандемію

У минулому Настя працювала моделлю, тож позувати в купальнику для неї - ненове заняття

Білі вапнякові тераси із термальними джерелами у Памуккале - одне з найвідоміших місць Туреччини

Нагадаємо, Соколюк оголосив про стосунки з Зінченко лише 6-го вересня, хоча почалися вони ще в квітні.