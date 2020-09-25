Настя "з Уханя" Зінченко попозувала в купальнику на тлі турецького вапняку

П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:34

Під час романтичної відпустки з головою ДМС Максимом Соколюком у Туреччині Анастасія Зінченко, відома феєричною відмовою від евакуації з Уханя через песика, відвідала ледь не усі найвідоміші туристичні місця.

Пара почала зі Стамбула, потім подалася до Каппадокії і врешті дісталася Памуккале. І всюди закохані робили фото.

Утім в купальнику Настя показалася лише на тлі відомих травертинових сталактитів.

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Моя мечта сбылась 😍 Мы поехали смотреть фестиваль воздушных шаров рано утром, в 06:00 их начинают надувать а перед этим проверяют не сильно ли ветрено. Если ветер сильный то запуск могут отменить. Большое количество туристов и желающих прокатиться на шарах но я не одна из них. Я боюсь открытой высоты и я не решилась, но и не пожалела. Мы взяли очень интересную экскурсию на ретро машине по смотровым площадкам. Возможность сделать фото, увидеть этот вид и захватить все шары 😍 Утром было очень холодно 🥶 мы видели множество невест и людей кто приехал туда ради фотосъёмки. Цены сейчас в Турции намного ниже нежели в сезон, людей меньше. Кстати фестиваль воздушных шаров начинается с сентября, летом он не проходит. Экскурсию можно утром проводить и на лошадях и на квадроциклах, машинах. Этот момент здесь очень продуман 🥰 советую всем посетить это место ❤️

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_) 20 Сен 2020 в 10:50 PDT

 
Перша відпустка разом у Насті з Максом вийшла доволі насиченою, попри пандемію 
 
У минулому Настя працювала моделлю, тож позувати в купальнику для неї - ненове заняття
 
Білі вапнякові тераси із термальними джерелами у Памуккале - одне з найвідоміших місць Туреччини 

Нагадаємо, Соколюк оголосив про стосунки з Зінченко лише 6-го вересня, хоча почалися вони ще в квітні. 

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