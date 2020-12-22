Настя "з Уханя" Зінченко знялася коло ялинки на шиї у коханого
22 грудня 2020, 17:29
"Дівчина з собачкою" Анастасія Зінченко разом зі своїм нареченим – головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком активно готуються до новорічних свят.
Закохані вже прикрасили вдома ялинку. Причому зробили це в однакових картатих піжамах.
А ще вони посеред передсвяткової метушні викроїли час для романтичної фотосесії, результатом якої Настя ділиться в своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"До речі, наступний рік - мій рік. Я народилася в рік бика ☺️ тож для мене він буде найщасливішим і продуктивним", - упевнено заявила Зінченко.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії