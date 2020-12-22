"Дівчина з собачкою" Анастасія Зінченко разом зі своїм нареченим – головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком активно готуються до новорічних свят.

Закохані вже прикрасили вдома ялинку. Причому зробили це в однакових картатих піжамах.

А ще вони посеред передсвяткової метушні викроїли час для романтичної фотосесії, результатом якої Настя ділиться в своєму Instagram.

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"До речі, наступний рік - мій рік. Я народилася в рік бика ☺️ тож для мене він буде найщасливішим і продуктивним", - упевнено заявила Зінченко.

Нещодавно Настя казала, що 20-річна різниця у віці майже не відчутна у їхніх з Максимом стосунках

Вочевидь, весілля планується якраз на рік бика

Фото з Instagram