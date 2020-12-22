Настя "з Уханя" Зінченко знялася коло ялинки на шиї у голови ДМС

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:29

"Дівчина з собачкою" Анастасія Зінченко разом зі своїм нареченим – головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком  активно готуються до новорічних свят.

Закохані вже прикрасили вдома ялинку. Причому зробили це в однакових картатих піжамах.

А ще вони посеред передсвяткової метушні викроїли час для романтичної фотосесії, результатом якої Настя ділиться в своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

"До речі, наступний рік - мій рік. Я народилася в рік бика ☺️ тож для мене він буде найщасливішим і продуктивним", - упевнено заявила Зінченко. 

 
Нещодавно Настя казала, що 20-річна різниця у віці майже не відчутна у їхніх з Максимом стосунках
 
 
Вочевидь, весілля планується якраз на рік бика 
 
Між іншим, Соколюк і Зінченко потрапили до списку найромантичніших парочок року від ТаблоID

Фото з Instagram


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів