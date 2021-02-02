Де шкарпетки? Осадча показала радощі в снігу. ФОТО

Телеведуча Катерина Осадча тішиться зі снігу, яким радує нас нинішня зима. В своєму Instagram 37-річна зірка показала, як пустує на свіжому повітрі.

"Зимові радощі! Коли сніг пробирається під штані, коли щоки червоні від морозу, коли перехоплює подих від спуску з гірки, а ще - ковзани, сніжки і снігова баба або bonhomme de neige 😅 а що ви ще не встигли зробити цієї сніжної зими?", - написала Катя.

Катя Осадча радіє снігу фото з instagram осадчої

А от підписники телеведучої звернули увагу на одну деталь: на голі щиколотки Осадчої.

"Я завжди без шкарпеток. Штани довгі", - пояснила дружина Юрія Горбунова в коментарях.

Телеведуча не мерзне без шкарпеток

Зате вона в шапці!

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому Катя бігала в купальнику дубайським пляжем.

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