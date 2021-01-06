"Вода вийшла з берегів": вагітна Фролова в купальнику прокоментувала свій "скандал" із пологовим

Модель і телеведуча Василіса Фролова, котра скоро вперше стане мамою, визначилася, де народжуватиме. 42-річна зірка обрала приватний пологовий будинок, оскільки в державному стикнулася з байдужістю та грубістю.

Про свій досвід жінка написала в Instagram, підкресливши, що не влаштовувала скандалу, як це подали деякі ЗМІ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VasyaFrolova 🐾 (@vasyafrolova)

"Допоки не вигадали жодних візуальних маркерів, за якими видно вже перехворівших на COVID, в країні панують печерні правила. "Хвора? - не ходіть до нас! Якщо щось ургентне - викликайте швидку, але тільки до нас не приїжджайте!"- саме так мені відповіли в 7-му пологовому будинку, якому я давала такий шанс, сподіваючись отримати якісне обслуговування в державній клініці!, - поділилася Фролова.

"Взагалі то, я з таким меседжем і відкривала свою "обмінну картку", чесно і відверто сказала, що вірю в медичну реформу, сподіваюсь на кваліфікацію фахівців в "кращому" перинатальномуцентрі країни. На що мені вже тоді відповіли зверхньою посмішкою та відмовились надавати особистий телефон мого лікаря", - розповіла вона.

Зі слів Василіси, навіть коли у грудні вона захворіла на коронавірус та конче потребувала консультації своєї гінекологині для призначення ліків, вона протягом трьох днів не могла із нею зв'язатися.

"В черговий раз, коли я попросила мені зателефонувати, я випадково почула її голос там на ресепшені. Вона як завжди зверхньо відповіла -"та не можу я з нею говорити, мене взагалі главврач викликає", без зайвих церемоній мені відрізали: "вона не хоче з вами розмовляти" і кинули слухавку! What?", - обурилася телеведуча.

У своєму дописі Фролова навіть оприлюднила прізвище тієї лікарки, щодо якої до останнього "проявляла дива толерантності".

Перед пологами та локдауном Фролова балує себе та дитинку плаванням у басейні

Нагадаємо, вагітність стала для Василіси несподіванкою, адже вона вже перестала вірити, що це можливо.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Вагітна Вася Фролова повністю роздяглася у новорічній фотосесії