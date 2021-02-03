Єфросиніна, Астаф’єва та Нікітюк запалили на сюрприз-святі Полякової

Ще два тижні тому співачці Олі Поляковій виповнилося 37, і свій новий рік зірка зустріла на Мальдівах.

Але друзі Олі вирішили, що без гучної вечірки обійтися не можна, і влаштували артистці грандіозний сюрприз.

Полякова думала, що виступатиме на коропоративі, і навіть сходила перед цим до косметолога. Але коли вона вийшла співати, то побачила в залі своїх друзів та рідних, які почали кричати "З днем народження".

Оля здогадувалася, що щось не те, але сюрприз все ж таки вдався

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Врешті Оля перевдягнулася та пішла танцювати в компанії Даші Астаф’євої, Маші Єфросиніної, Катерини Кухар, Соні Плакидюк та інших подруг.

Дочка Олі Маша теж була на вечірці

Привітати Полякову прийшло багато її зіркових друзів

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Андре Тан активно селфився з дівчатами

Поліна Неня, Tayanna, Катерина Кухар і Даша Астаф'єва робили світські фото

Танці були гарячі

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Нагадаємо, нещодавно Полякова так само витанцьовувала на сюрприз-вечірці Кухар.

Фото зі сторі Instagram