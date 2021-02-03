Єфросиніна, Астаф’єва та Нікітюк запалили на сюрприз-святі Полякової
Середа, 3 лютого 2021, 13:10
Ще два тижні тому співачці Олі Поляковій виповнилося 37, і свій новий рік зірка зустріла на Мальдівах.
Але друзі Олі вирішили, що без гучної вечірки обійтися не можна, і влаштували артистці грандіозний сюрприз.
Полякова думала, що виступатиме на коропоративі, і навіть сходила перед цим до косметолога. Але коли вона вийшла співати, то побачила в залі своїх друзів та рідних, які почали кричати "З днем народження".
Врешті Оля перевдягнулася та пішла танцювати в компанії Даші Астаф’євої, Маші Єфросиніної, Катерини Кухар, Соні Плакидюк та інших подруг.
Нагадаємо, нещодавно Полякова так само витанцьовувала на сюрприз-вечірці Кухар.
Фото зі сторі Instagram
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