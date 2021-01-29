Полякова з Могилевською ушкварили гарячі танці на сюрприз-вечірці Кухар

Балерина Катерина Кухар, яка днями повернулася з Мальдів, гучно відсвяткувала свій день народження в Києві.

Її чоловік Олександр Стоянов влаштував вечірку-сюрприз.

Балерина думала, що іде на романтичну вечерю з коханим, а прийшла на свято, де на неї чекали друзі та близькі.

До слова, 39 років виповнилося Кухар ще 18-го січня, коли вона була на Мальдівах.

Схоже, Катерина справді не очікувала на такий сюрприз

І була дуже рада всіх бачити

Лілія Подкопаєва, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Володимир Остапчук, Валерія Гузема та інші селебріті погуляли на дні народження Кухар.

Валерія Гузема, Ліля Подкопаєва та Наталія Могилевська привітали іменинницю

Але найзапальнішими виявилися дві діви шоу-бізнесу – Оля і Натусік.

Полякова з Могилевською розійшлися не на жарт

Діви явно засумували за великим компаніями

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