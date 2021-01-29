Полякова з Могилевською ушкварили гарячі танці на сюрприз-вечірці Кухар
П'ятниця, 29 січня 2021, 12:53
Балерина Катерина Кухар, яка днями повернулася з Мальдів, гучно відсвяткувала свій день народження в Києві.
Її чоловік Олександр Стоянов влаштував вечірку-сюрприз.
Балерина думала, що іде на романтичну вечерю з коханим, а прийшла на свято, де на неї чекали друзі та близькі.
До слова, 39 років виповнилося Кухар ще 18-го січня, коли вона була на Мальдівах.
Лілія Подкопаєва, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Володимир Остапчук, Валерія Гузема та інші селебріті погуляли на дні народження Кухар.
Але найзапальнішими виявилися дві діви шоу-бізнесу – Оля і Натусік.
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