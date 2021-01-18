Полякова з нагоди 37-річчя позувала в бікіні на гойдалці

17-го січня співачці Олі Поляковій виповнилося 37. Свій новий рік вона зустріла на теплих Мальдівах в сімейному колі.

З нагоди дня народження красуня наробила купу фото в купальнику, стоячи на гойдалці у воді. А ще вона написала в Instagram пост-подяку.

"Уперше в житті не можу побудувати плани, не знаю про що мріяти і куди прагнути, бо минулий рік показав, які хиткі й самовпевнені наші плани.., тому це пост подяки!!!!!! За сьогодення та минуле, яке призвело до цього сьогодні! Подяка для мене є ключовим моментом в житті, зрозумівши силу подяки, людина відкриває для себе неймовірні можливості! А дякувати завжди знайдеться за що!", - наголосила Оля.

Нещодавно Оля зізналася, що вже встигла набрати 2 кілограми на відпочинку

"Спасибі!!! За теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі! Робимо що робиться, а будь що буде! Спасибі всім! З Днем народження мене)))", - написала Полякова.

Фото Полякової в купальниках заполонили усі вітчизняні ЗМІ

Ну і вже традиційно Полякова разом зі старшою донькою Марією влаштували фотосесію в однакових купальниках.

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