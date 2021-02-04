Кардашян у відвертому купальнику засвітила талію в мотузочках

Американська реалітізірка Кім Кардашян, усупереч чуткам про своє розлучення з Каньє Вестом, демонструє релакс та чудовий настрій у своєму фотоблозі.

А ще ділиться світлинами у зухвалому купальнику.

Щось Кім не дуже схожа на згорьовану жінку, в якої розпадається шлюб фото з instagram кардашян

"Сподіваюся, у вас чудовий день", - люб'язно підписала фото Кім.

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До слова, таке враження, ніби Кардашян потайки дивиться Insta Лесі Нікітюк. Адже лише днями білявка троллила Кім і була вбрана в дуже схожий купальник.

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