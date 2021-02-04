Кардашян у відвертому купальнику засвітила талію в мотузочках
Четвер, 4 лютого 2021, 16:26
Американська реалітізірка Кім Кардашян, усупереч чуткам про своє розлучення з Каньє Вестом, демонструє релакс та чудовий настрій у своєму фотоблозі.
А ще ділиться світлинами у зухвалому купальнику.
"Сподіваюся, у вас чудовий день", - люб'язно підписала фото Кім.
До слова, таке враження, ніби Кардашян потайки дивиться Insta Лесі Нікітюк. Адже лише днями білявка троллила Кім і була вбрана в дуже схожий купальник.
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