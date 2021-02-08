Блогерка Стужук у мінішортиках посвітила стегнами на тлі зимової Одеси

Блогерка Софія Стужук, колишній чоловік якої Дмитро Стужук помер від коронавіруса у жовтні минулого року, побувала в Одесі вдруге в житті.

Мати трьох дітей, яка має понад 5,6 мільйонів підписників, присвятила місту пост та заразом попозувала у коротесеньких шортах на тлі зимового моря.

"Я все життя росла біля моря. Це абсолютно моя стихія. Поки жила в Севастополі, необхідності їздити в Одесу не було зовсім). А коли переїхала до Києва, виходило, що якщо відпочивати, то найкращим варіантом було "за бугор" як Діма любив говорити)))) Тому в Одесі я вперше побувала ось в грудні і зараз удруге", - зізналася Стужук.

"Готель наш біля моря - взагалі кайф. Просто в вікно ось цей краєвид. Шкода, ми так швидко їдемо, але буду сюди їздити тепер частенько❤️", - написала Софія

"Однозначно приїду ще. Кайфове місто, класні заклади, такі приємні люди… Ну і моооорееее", - пораділа Софія.

Заради фото з голими ногами Стужук померзла на балконі

Софія покрутилася з різних боків, а фолловери засипали її компліментами

Як відомо, у жовтні минулого року блогем Дмитро Стужук у віці 34 років помер від ускладнень ковіда. У чоловіка залишилося троє дітей від Софії Стужук, яка з самого початку не вірила у коронавірус.