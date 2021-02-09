Як Горбунов Осадчу та Каменських на дитячих санчатах катав

9 лютого 2021, 12:39

Зіркові подружжя Катерина Осадча і Юрій Горбунов та Настя Каменських із Потапом не лише поруч живуть, а й разом розважаються.

Ввечері 8-го лютого, коли Київ та область засипало снігом, друзі вийшли кататися на санчатах та бавитися у снігу. От тільки санчата були дитячі, адже зазвичай на них катали 4-річного сина Каті з Юрою, Івана.

Але цей факт не зупинив дорослих, і вони по черзі покаталися по засніженій вулиці свого селища.

Щоправда, судячи з відео в Instagram, кремезний Потап все ж таки не наважився сісти у санчата свого похресника та лише знімав відео.

 
Спочатку Юра з Льошею почистили подвір'я від снігу, а потім пішли бавитися
 
Маленький Іван намагався катати тьотю Настю
 
Татко Юра теж випробував санчата сина
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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Нагадаємо, нещодавно Осадча з голими ногами раділа снігу у воєму дворі. А ще телеведуча з чоловіком люблять кататися на ковзанах.


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