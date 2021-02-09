Голий Остапчук на Мальдівах показав пухнастий фрукт

Телеведучий Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною прилетів на Мальдіви і провів там перший день.

За цей час Вова встиг викласти себе голого та жінку в купальнику навкарачки. Певно, далі буде ще цікавіше.

"А який ти фрукт?", - підписав це фото з ківі Остапчук

Ранок на Мальдівах почався не з кави

Тому і такі дивні пози

Насправді, це була якась кумедна гра

Вова і Кріс зібралися на снорклінг

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