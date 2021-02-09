Голий Остапчук на Мальдівах показав пухнастий фрукт

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:30

Телеведучий Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною прилетів на Мальдіви і провів там перший день.

За цей час Вова встиг викласти себе голого та жінку в купальнику навкарачки. Певно, далі буде ще цікавіше.

 
"А який ти фрукт?", - підписав це фото з ківі Остапчук 
 
Ранок на Мальдівах почався не з кави 
 
Тому і такі дивні пози
 
Насправді, це була якась кумедна гра 
 
Вова і Кріс зібралися на снорклінг 

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