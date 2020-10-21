Жінка Остапчука засвітила дупцю в купальнику та звернулася до "щасливих дружин і матусь 2 янголяток"
Шоумен Володимир Остапчук та його новоспечена дружина Христина навіть під час медового місяця не перестають відбиватися від хейтерів у мережі. Парочка, яка провела кілька днів у Туреччині, відповідає на в'їдливі коментарі в Instagram.
Зокрема Христина написала великий допис, який адресувала "безгрішним святенницям" та "щасливим матусям двох янголяток". Жінка закликала не давати їй порад та жити власним життям.
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Для Вас, мои святые подписчики! ⠀ Это я сейчас о тех, кто с нимбом на голове осуждает меня, мои поступки и поступки моего @vova_ostapchuk выливая свои страхи и обиды на жизнь в комментариях на моей странице! ⠀ Дорогие святоши безгрешные, те кто все знает, а также «счастливые жёны и мамочки 2х ангелочков» и тд., я хочу вас попросить, когда будете стоять у ворот рая, не забудьте опустошить свои ведра от желчи, туда с ними нельзя, а вы так привыкли ею поливать всех!!!😂 ⠀ Но это если с юмором, а если серьезно - мораль басни очень проста: „Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь.“ ⠀ От меня: не раздавайте советов или рекомендаций как мне жить, или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу отвественности сама, а вы проследите за своей - полезнее! Пока вы ищите во мне минусы и грехи-я уверенно двигаюсь вперёд по своему пути, так что.... ⠀ Всем мир.🙏
Нагадаємо, з дітьми Вови від першого шлюбу, Емілією та Еваном мачуха познайомилася на початку літа, але досі спілкувалася з ними небагато.
Як відомо, з мамою малечі, Оленою Войченко, Остапчук прожив 15 років, 12 із яких - у шлюбі, а розлучившись, "благородно" розділив із нею гроші та майно. Щоправда, в Олени з цього приводу була дещо інша думка.
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