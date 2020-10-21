Жінка Остапчука засвітила дупцю в купальнику та звернулася до "щасливих дружин і матусь 2 янголяток"

Шоумен Володимир Остапчук та його новоспечена дружина Христина навіть під час медового місяця не перестають відбиватися від хейтерів у мережі. Парочка, яка провела кілька днів у Туреччині, відповідає на в'їдливі коментарі в Instagram.

Зокрема Христина написала великий допис, який адресувала "безгрішним святенницям" та "щасливим матусям двох янголяток". Жінка закликала не давати їй порад та жити власним життям.

Христина та Вова після весілля злітали на короткий медовий місяць до Туреччини

Нагадаємо, з дітьми Вови від першого шлюбу, Емілією та Еваном мачуха познайомилася на початку літа, але досі спілкувалася з ними небагато.

Як відомо, з мамою малечі, Оленою Войченко, Остапчук прожив 15 років, 12 із яких - у шлюбі, а розлучившись, "благородно" розділив із нею гроші та майно. Щоправда, в Олени з цього приводу була дещо інша думка.

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