Остапчук розказав, як "мудра жінка" Христина ладнає з його дітьми, і чи хочуть вони спільного малюка
Телеведучий Володимир Остапчук запевнив, що друга дружина Христина знайшла підхід до його дітей від попереднього шлюбу, Емілії та Евана. А ще вони з нею вже серйозно обговорювали тему спільних нащадків.
До чого прийшли, Вова розказав у програмі "Ранок з Україною".
"Христина – мудра жінка, вона одразу знайшла, чим зацікавити дітей. Евана поки задовольняє перегляд мультиків чи гра в "бібіки". А з Емілією вони вчаться грати на фортепіано або малюють", - поділився Остапчук.
"Я люблю своїх дітей. І, звичайно, нам хотілося б ще діточок, але це коли Бог дасть. Тим не менш, ми про це серйозно говорили. Це нормальна річ для молодої пари", - зазначив чоловік.
Нагадаємо, раніше Остапчук розказував, як готував доньку до знайомства з мабутньою мачухою. Нагадаємо, колишня дружина шоумена, Олена Войченко заявляла, що він намагається забрати дітей у свою нову сім'ю. Володимир це спростовував.
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