Настя "з Уханя" Зінченко пробіглася в купальнику африканським узбережжям. ВІДЕО
12 лютого 2021, 17:31
Поки Україну засипає снігом, "дівчина з собачкою" Анастасія Зінченко насолоджується відпочинком у Танзанії разом зі своїм коханим Максимом Соколюком.
Парочка вже з’їздила на сафарі і наробила фото з хижаками, а тепер просто кайфує від моря та сонця.
На заздрість підписникам Настя виклала відео, на якому повільно біжить уздовж океану.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, восени Зінченко і Соколюк подорожували Туреччиною.
Приєднуйтесь до дискусії