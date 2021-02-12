Настя "з Уханя" Зінченко пробіглася в купальнику африканським узбережжям. ВІДЕО

Поки Україну засипає снігом, "дівчина з собачкою" Анастасія Зінченко насолоджується відпочинком у Танзанії разом зі своїм коханим Максимом Соколюком.

Парочка вже з’їздила на сафарі і наробила фото з хижаками, а тепер просто кайфує від моря та сонця.

На заздрість підписникам Настя виклала відео, на якому повільно біжить уздовж океану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Настя вперше взяла в руки морську зірку і зізналася, що це дивне відчуття

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Нагадаємо, восени Зінченко і Соколюк подорожували Туреччиною.