MamaRika захотіла тепла та згадала літню себе у купальнику

Четвер, 18 лютого 2021, 17:30

Співачка MamaRika, aka Анастасія Кочетова, котра нещодавно разом із чоловіком та песиком переїхала з Києва до Одеси, вже не може дочекатися теплої погоди.

Щоби бодай якось протриматися, 31-річна зірка згадала свій літній релакс у купальнику та поділилася з підписниками фотографіями.

 
MamaRika згадала, як добре було влітку
фото з instagram mamarika 

"Наткнулася на літні фоточки з нашого київського будинку,і мене просто накрило...Як же хочеться вже тепла!😫Думали хоча б в Одесі заникатися від холодів, але і тут дике дубео вперше за 6 років...", - побідкалася артистка.

 
Песик Роккі, звісно ж, теж переїхав із хазяями до моря
 
Потерпіть, Настя і Роккі, весна вже скоро!

Нагадаємо, Настя вважає себе товстою, ще й із "пузіком".

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