MamaRika захотіла тепла та згадала літню себе у купальнику

Співачка MamaRika, aka Анастасія Кочетова, котра нещодавно разом із чоловіком та песиком переїхала з Києва до Одеси, вже не може дочекатися теплої погоди.

Щоби бодай якось протриматися, 31-річна зірка згадала свій літній релакс у купальнику та поділилася з підписниками фотографіями.

MamaRika згадала, як добре було влітку фото з instagram mamarika

"Наткнулася на літні фоточки з нашого київського будинку,і мене просто накрило...Як же хочеться вже тепла!😫Думали хоча б в Одесі заникатися від холодів, але і тут дике дубео вперше за 6 років...", - побідкалася артистка.

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Песик Роккі, звісно ж, теж переїхав із хазяями до моря

Потерпіть, Настя і Роккі, весна вже скоро!

Нагадаємо, Настя вважає себе товстою, ще й із "пузіком".

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