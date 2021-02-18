MamaRika захотіла тепла та згадала літню себе у купальнику
Четвер, 18 лютого 2021, 17:30
Співачка MamaRika, aka Анастасія Кочетова, котра нещодавно разом із чоловіком та песиком переїхала з Києва до Одеси, вже не може дочекатися теплої погоди.
Щоби бодай якось протриматися, 31-річна зірка згадала свій літній релакс у купальнику та поділилася з підписниками фотографіями.
"Наткнулася на літні фоточки з нашого київського будинку,і мене просто накрило...Як же хочеться вже тепла!😫Думали хоча б в Одесі заникатися від холодів, але і тут дике дубео вперше за 6 років...", - побідкалася артистка.
Нагадаємо, Настя вважає себе товстою, ще й із "пузіком".
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