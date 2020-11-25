MamaRika у ТаблоID-бліц розказала про бійку через хлопця та про схожість із Джулією Робертс

Одного разу голлівудський актор Ерік Робертс сказав співачці Анастасії Кочетовій або MamaRika, що вона дуже схожа на його знамениту сестру – актрису Джулію Робертс.
А ще якось MamaRika не прийшла на зйомку через отруєння алкоголем, за що їй досі дуже соромно.
Про цікаві спогади, улюблені речі та найкращий поцілунок у її житті Настя розповіла у ТаблоID-бліц.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?
– Пам’ятаю, коли в дитинстві вся родина збиралася за одним столом в новорічну ніч. Зазвичай тоді тато вертався з відрядження додому і за 5 хвилин до бою курантів встигав сідати за стіл. Магія...
– Що вас робить дуже нещасною?
– Коли порівнюю себе із тими, в кого вже все вдалося, і хто здається мені більш успішним. В такі моменти почуваюся невдахою. Але потім дивлюся на себе зі сторони і думаю: "Чого це я раптом?! Я ж крута, і все в мене добре, а буде ще краще!". Накриває часом, але це нормальна людська реакція.
– Чого ви найбільше боїтеся в житті?
– Втратити когось із близьких… А ще мене дуже лякає висота, таргани і замкнуті приміщення. Коротше, я назбирала весь комплект фобій (сміється).
– Назвіть ваш найбільш ранній спогад про себе?
– Пам‘ятаю, як ми билися із дівчинкою в яслах. Вона накинулася на мене, бо я бавилася із її другом. Одним словом, не поділили пацана (сміється). Вона була в 5 разів більша за мене, тому я програла.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– Коли я не з’явилася на зйомку через отруєння. А отруїлася "пєчєнькою"… Ну, ви розумієте (сміється). Таке було вперше і востаннє у моєму житті.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
– Стараюся любити в собі все, але найбільше подобається фігура. Дякую батькам за генетику(сміється). Іноді дратує моє високе чоло, але це ознака пробивного характеру (як мінімум, так говорив мені тато).
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Ні за чим не шкодую у житті! Вірю, що все йде так, як має йти. В цьому плані я довіряю Всесвіту.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Джулія Робертс (до речі, мені її брат Ерік особисто казав, що ми схожі), а ще я її дуже люблю. Вона справжня, чесна, зовсім як я (посміхається).
– Яка ваша найкраща звичка?
– Вибачатися і дякувати.
– Ваше улюблене слово?
– "Люблю!".
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Що в мене нічого не вийде в житті. Але тепер розумію, що то навпаки найкраще, що сталося зі мною, бо це дало мені злості і сил довести зворотне!
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Чим більше – тим краще)) Завжди знайду, на що витратити, а ще краще – віддати тим, кому це більш потрібно (я про добрі справи).
– Ваша guilty pleasure.
– Бургери та шоколадки.
– З ким був ваш найкращий поцілунок?
– Із чоловіком в день нашої весільної церемонії в Таїланді. Він був наче перший, це була магія, до сліз...
– Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?
– Тих, хто посягає на свободу інших, хто б це не був. Жодна людина не в праві обмежувати іншу! Крапка.
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– Школа, клас 10. Найбезтурботніший і відривний час.
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– Нещодавно захворів наш Роккі (наш пес). Це був великий стрес для нас. Дякувати Богу, все гаразд, і він вже одужує.
– Як часто ви займаєтесь сексом?
– Коли є час і сили (сміється). Старість – вона така, ахаххааа!
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Регулярні подорожі, бо відпочинку та вражень зараз не вистачає.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Без смачної їжі! Я дуже люблю смачно поїсти, хоча по мені і не скажеш (сміється).
– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
– Тим, що пройшовши довгий і непростий шлях, я і досі залишаюся людиною.
– Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?
– Світлою і веселою, тією, що залишила після себе багато крутої музики.
– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
– Коли забирають здоров’я, тоді розумієш, що все інше фігня. Треба тішитися кожній миті і дякувати за те, що ми живі!
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
– Тут і зараз (сміється).
Фото Andrew White та Наді Руденко
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