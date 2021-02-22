"Алібі" повертається: сестри Завальські здивували виступом на "Голосі"

Сестри Анна та Ангеліна Завальські виступили у 5-му випуску телешоу "Голос країни" та оголосили, що їхній дует повертається після 5-річної перерви.

Тільки тепер він матиме назву The Alibi Sisters.

"Ми відчули, що настав час зробити знову щось разом. Ми підготували справжній сюрприз для тренерів "Голосу" та всієї країни. Таким наш дует ще ніхто не бачив", - цитує сестер "ТСН".

Для сліпих прослуховувань Завальські обрали пісню Barry Sisters "Chiribim Chiribom".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Врешті під кінець виступу усі зіркові тренери повернулися до сестер і були приголомшені.

Але дівчата заявили, що залишатися на шоу не збираються.

"Ні-ні-ні! Прийшов – назад дороги немає! Дівчата, візьміть участь! Я б вас забрала, залишайтеся в шоу!", - казала Тіна Кароль.

Утім, Ангеліна з Анною не змінили свого рішення.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП:

Нагадаємо, за час перерви у кар'єрі Ангеліна Завальська встигла народити двох дітей - сина і дочку, а в Анни підростає син.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мейхер на "Голосі" зірвала оплески тренерів та залишилася на шоу завдяки Кароль

Чоловік Сумської на "Голосі" вразив "блакитноокого хлопця" Винника

"Мріяла, щоб дідусь побачив на сцені": онука Ющенка виступила на "Голосі"