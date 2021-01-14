Дружина Монатіка в асиметричному купальнику засвітила форми на тлі океану

Співак Дмитро Монатік із дружиною Іриною та двома синами потерпають від поганої погоди на Мальдівах, але намагаються знаходити позитив та все одно насолоджуватися канікулами.

Наприклад, артист будує дітям пісочні замки та стоїть на голові. Ірина ж поповнює свою колекцію пляжних світлин.

Відсутність сонця - не привід не позувати красиво на тлі океану

"І сонце нам лише сниться... Тепер уже радіємо кожній хвилині, коли не ллє мов із відра", - зізналася жінка.

Завалений горизонт - теж не привід засмучуватися

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І ше трішки креативу

Нагадаємо, "в одному човні" з Монатіками опинилися Оля Полякова, Ольга Фреймут та Потап із Настею Каменських. А от Надя Дорофєєва з Дантесом завбачливо обрали для відпочинку Балі.

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