Блогерка Стужук на прохання дітей завезла їх у Дубай. ФОТО

Блогерка Софія Стужук із трьома дітьми гайнула в Дубай, щоби відсвяткувати там третій день народження донечки Лоліти. Як пояснила Insta-зірка, нащадки звикли багато літати і дуже просили її про подорож.

У своєму блозі Соня пригадала поїздки минулих років та зізналася, що в їй досі "болить душа" через смерть ексчоловіка Дмитра, батька Лоліти, Девіда та Олівії.

Стужук із дітьми полетіла в Дубай фото з instagram стужук

"Знаєте, колись, років 5 тому ми з Дімою летіли в нашу першу подорож на Кіпр на мій день народження та обговорювали, що було би класно летіти кудись абсолютно на кожне свято, кожну нашу подію. Я досі вважаю це хорошою ідеєю. І в цей Лолочцин день народження я вирішила полетіти і вважаю, що це вийшло максимально правильно", - написала Стужук.

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"Малюки звикли часто літати - мінімум раз на півроку кудись, а тут уже засумували і давно просили", - додала вона.

Зі слів Софії, в Дубаї вона опинилася вперше та "закохалася" в це місце. За останні ж шість років родина двічі була на Кіпрі, пя'ть разів у Туреччині, три у Єгипті, двічі в Таїланді, двічі у США, двічі на Мальдівах, у Сінгапурі, в Куала-Лумпурі, на Майорці, в Парижі та в Москві.

Своє 3-річчя Лоліта відсвяткувала в теплих краях

Малюки Стужук із пелюшок звикли подорожувати

Як відомо, синові Стужуків п'ять років, молодшій дівчинці Олівії - рік і два місяці.

Нагадаємо, Дмитро помер у жовтні від ускладнень, викликаних COVID-19. Чоловік занедужав під час сімейного відпочинку в Туреччині.

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