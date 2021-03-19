Джамала привітала 9-місячного синочка милим ВІДЕО
19 березня 2021, 10:56
Співачка Джамала, яка нещодавно випустила новий альбом під назвою "МИ", замилувала мережу відео, на якому бавиться з молодшим синочком Селімом.
Хлопчику виповнилося 9 місяців, і його зіркова мама вперше трішки показала його обличчя.
"Вірю в тебе", - написала Джамала.
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Свого другого сина співачка народила 19-го червня минулого року в Києві. Первісткові зірки Еміру за тиждень виповниться три роки.
Джамала не поспішала худнути після других пологів, але в січні вона таки поставила собі за мету позбутися 10 кілограмів, і вже скинула 7.
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