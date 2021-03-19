Джамала привітала 9-місячного синочка милим ВІДЕО

Співачка Джамала, яка нещодавно випустила новий альбом під назвою "МИ", замилувала мережу відео, на якому бавиться з молодшим синочком Селімом.

Хлопчику виповнилося 9 місяців, і його зіркова мама вперше трішки показала його обличчя.

"Вірю в тебе", - написала Джамала.

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Свого другого сина співачка народила 19-го червня минулого року в Києві. Первісткові зірки Еміру за тиждень виповниться три роки.

Джамала не поспішала худнути після других пологів, але в січні вона таки поставила собі за мету позбутися 10 кілограмів, і вже скинула 7.