Апетитна та вершкова: Джамала пояснила, чому не поспішає худнути після пологів

Співачка та мама двох маленьких синочків Джамала не поспішає повертатися у свою допологову форму.

Артистка заявила, що поки хоче побути апетитною і соковитою.

Своє рішення Джамала пояснила в Instagram.

"Ось я тут подумала і вирішила, що не буду поспішати повертатися в свою звичну фізичну форму. Чому? Тому що з моменту народження Селіма пройшло всього два з половиною місяці. І ще тому, що я реально вірю, що все повернеться через 9 місяців. Чому саме дев'ять, ви, напевно, здогадалися", - почала Джа.

Джамала не примушуватиме себе худнути, а дасть своєму тілу час на повернення форми

"Рівно стільки місяців тіло розтягується, готується, а потім "збирається" назад. Так, це абсолютно моя теорія. Звичайно, можна мати плоский живіт і жодного натяку на целюліт вже через 5-6 місяців після пологів. Але навіщо? Катувати себе терміново, щоб все сказали: "Ух, яка молодець! Тільки народила, а вже худа", - поділилася міркуваннями співачка.

"По-друге, я за ГВ. І я їм, не їсти не можу. Крапка! Я не хочу істерити з цього приводу, бігати, займатися фітнесом тощо. Я не змогла бігати. Біжиш з молоком - груди болять, ноги ватяні ... відчуваю дискомфорт, мені важко", - зізналася Джамала.⠀

Але це не означає, що Джамала не робить зовсім нічого. Навпаки – вона радить багато пити, ходити у басейн, на йогу та на масаж.

"Так, без масажу ніяк. Поки погодуєш 150 раз на день - ні плечей, ні спини. А ще підняти-покласти - попереку теж немає. Просто ходити з коляскою туди-сюди. До речі, зрозуміла вже давно, у нас з підйомами і пандусами повна біда. Поки потягаєш колясочку, офігієш і схуднеш", - зауважила вона.

"Коротше, хочеш схуднути? Запитай мене, як не схуднути. Тож побуду ще соковитою, вершковою, апетитною…", - заявила Джамала

Фото з Instagram