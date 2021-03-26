Камінська з новою зачіскою і в обтислому боді представила дебютний сингл. ВІДЕО

П'ятниця, 26 березня 2021, 13:01

Співачка Слава Камінська, котра після припинення публічної діяльності гурту "НеАнгелы" вирушила у творче сольне плавання, нарешті представила перший сингл

"911" - це break up story, котра буде близька всім дівчатам, класичний маніфест сильної, вільної та впевненої в собі.

 
Слава Камінська випустила перший сингл
фото пресслужби

Сценічне ім'я зірки відтепер SLAVA KAMINSKA. Як обіцяє співачка, її новий репертуар суттєво відрізнятиметься від "неянгольського". Зараз вона працює над першим альбомом.

 
"Я - не 911, не служба спасения..."

"Ми довго не могли визначитися, що з мого нового репертуару представити в першу чергу. Всі пісні дуже різні, як і я сама. Різний настрій, різне звучання", - поділилася Слава.

"Зараз я повністю керую всіма процесами: від написання музики до оформлення обкладинки, сама собі продюсер. Це складно, але шалено цікаво", - зізналася вона.

 
Як вам нова Слава?

ДИВІТЬСЯ MOOD ВІДЕО: 

Нагадаємо, на честь своєї дебютної пісні Камінська зробила собі татуювання, причому власноруч.

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