Камінська з новою зачіскою і в обтислому боді представила дебютний сингл. ВІДЕО
Співачка Слава Камінська, котра після припинення публічної діяльності гурту "НеАнгелы" вирушила у творче сольне плавання, нарешті представила перший сингл
"911" - це break up story, котра буде близька всім дівчатам, класичний маніфест сильної, вільної та впевненої в собі.
Сценічне ім'я зірки відтепер SLAVA KAMINSKA. Як обіцяє співачка, її новий репертуар суттєво відрізнятиметься від "неянгольського". Зараз вона працює над першим альбомом.
"Ми довго не могли визначитися, що з мого нового репертуару представити в першу чергу. Всі пісні дуже різні, як і я сама. Різний настрій, різне звучання", - поділилася Слава.
"Зараз я повністю керую всіма процесами: від написання музики до оформлення обкладинки, сама собі продюсер. Це складно, але шалено цікаво", - зізналася вона.
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Нагадаємо, на честь своєї дебютної пісні Камінська зробила собі татуювання, причому власноруч.
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