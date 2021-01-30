Камінська показала нефотошоплену себе у купальнику: Хочу - нажираю собі дупу, хочу - здуваю

Співачка Слава Камінська, яка зараз відпочиває зі своїми дітьми на Мальдівах, поділилася в Instagram кількома свіжими фото в купальнику. І отримала від підписників коментарі щодо зайвих кіло та імовірної вагітності.

Відповідь на ці закиди Слава дала у своїх сторіз. Вона підкреслила, що не збирається за допомогою фотошопу вдавати з себе "фітоняшку". Адже відпочиває зірка у своє задоволення, а не заради красивих картинок.

Вочевидь, це фото Слави привернуло увагу "доброзичливців"

"Люди, дорогенькі мої, досить мені розказувати, що в мене видно зайві кілограми. Якщо ви думаєте, що я про це не знаю - я знаю. Я в відпустці. Я, звісно, можу постити вам фотографії, до огидного відфотошоплені, але сенс? Хочу - нажираю собі дупу, хочу - здуваю її. Хочу - боки собі нажираю. Я приїду (додому) - буду займатися... Я ж не для вас відпочиваю, а для себе", - сказала співачка.

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"Слава Камінська багато жере. На жаль або на щастя... І так уже вся стрічка засрана, всі такі на Мальдівах, усі такі фітоняшки. Ні. Я жирна, я їм, я п'ю, я гуляю, я відпочиваю з друзями, я вигулюю дітей. Змиріться з цим. Не буде жодних жахливих фотографій, будуть лише щоки і жир", - наголосила вона.

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Нагадаємо, свого часу Камінській вдалося суттєво схуднути за допомогою інтервального голодування, хоча прикрим "бонусом" стало зникнення пишного бюсту.

Ні, Камінська зараз не вагітна

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