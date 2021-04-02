"Загублена в раю" жінка Тищенка показала довгі ноги в цільному купальнику

Молода дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська полетіла на Мальдіви без нього.

Але не відпочивати, а знімати рекламу для відомого бренду, з яким працює її салон краси.

І звісно ж, білявка не змогла уникнути спокуси показати себе красиву в купальнику на пляжі.

Алла поєднала відпочинок і роботу на райських Мальдівах

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"Загублена у раю", - підписала одне зі сторі в Instagram Барановська.

Нагадаємо, у січні Тищенко з сином і дружиною відпочивав у Дубаї.