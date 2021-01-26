Дружину Тищенка звинуватили у пластиці обличчя через давнє фото з Зеленським

25-річна дружина депутата Миколи Тищенка, власниця салону краси Алла Барановська запевняє, що не робила операцію на носі та не збільшувала губи.

А от деякі її підписниці упевнені у протилежному, особливо після того, як побачили старе фото Алли з Володимиром Зеленським.

Барановська просто привітала президента з днем народження та виклала фото з ним. Але пильні фоловери одразу ж звинуватили білявку в пластиці.

Щоби довести, що її обличчя не торкався ніж хірурга, Алла почала викладати свої дитячі фото.

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Так Алла виглядала у 13 років

Добре, що до носа Зеленського питань не виникло

Барановська запевняє, що її краса натуральна

Нагадаємо, нещодавно Алла позувала в дубайському зоопарку в окулярах за 20 тисяч гривень.

Фото зі сторі в Instagram