Дружину Тищенка звинуватили у пластиці обличчя через давнє фото з Зеленським
26 січня 2021, 12:36
25-річна дружина депутата Миколи Тищенка, власниця салону краси Алла Барановська запевняє, що не робила операцію на носі та не збільшувала губи.
А от деякі її підписниці упевнені у протилежному, особливо після того, як побачили старе фото Алли з Володимиром Зеленським.
Барановська просто привітала президента з днем народження та виклала фото з ним. Але пильні фоловери одразу ж звинуватили білявку в пластиці.
Щоби довести, що її обличчя не торкався ніж хірурга, Алла почала викладати свої дитячі фото.
Нагадаємо, нещодавно Алла позувала в дубайському зоопарку в окулярах за 20 тисяч гривень.
Фото зі сторі в Instagram
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