Дружину Тищенка звинуватили у пластиці обличчя через давнє фото з Зеленським

Вівторок, 26 січня 2021, 12:36

25-річна дружина депутата Миколи Тищенка, власниця салону краси Алла Барановська запевняє, що не робила операцію на носі та не збільшувала губи.

А от деякі її підписниці упевнені у протилежному, особливо після того, як побачили старе фото Алли з Володимиром Зеленським.

Барановська просто привітала президента з днем народження та виклала фото з ним. Але пильні фоловери одразу ж звинуватили білявку в пластиці.

Щоби довести, що її обличчя не торкався ніж хірурга, Алла почала викладати свої дитячі фото. 

 
Так Алла виглядала у 13 років 
 
Добре, що до носа Зеленського питань не виникло 
 
 
 
 
 
 
Барановська запевняє, що її краса натуральна 

Нагадаємо, нещодавно Алла позувала в дубайському зоопарку в окулярах за 20 тисяч гривень. 

Фото зі сторі в Instagram


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