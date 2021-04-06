Мамин гітарист: дружина Шевченка привітала наймолодшого сина з 7-річчям
Вівторок, 6 квітня 2021, 15:28
6-го квітня наймолодшому сину футболіста Андрія Шевченка, Райдеру-Габріелю виповнилося 7 років.
І його мама, Крістен Пазік традиційно привітала малюка в мережі. Вона виклала кілька фото Рейдера у різні моменти його життя.
"7 років на цій планеті. З днем народження Райдер. Благословенні, що ти з нами", - написала Пазік.
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