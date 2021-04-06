Мамин гітарист: дружина Шевченка привітала наймолодшого сина з 7-річчям

6-го квітня наймолодшому сину футболіста Андрія Шевченка, Райдеру-Габріелю виповнилося 7 років.

І його мама, Крістен Пазік традиційно привітала малюка в мережі. Вона виклала кілька фото Рейдера у різні моменти його життя.

"7 років на цій планеті. З днем народження Райдер. Благословенні, що ти з нами", - написала Пазік.

Мамин ласунчик

Мамин гітарист

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Щасливі, що ти в нас є": Шевченко з дружиною ніжно привітали первістка з 16-річчям

Дружина Шевченка в день народження побажала йому стати гольфістом

Шевченко у мережі лаконічно привітав дружину з 42-річчям

Селфі з чоловіком та сини на пляжі: жінка Шевченка показала ФОТО з італійської відпустки