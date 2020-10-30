"Щасливі, що ти в нас є": Шевченко з дружиною ніжно привітали первістка з 16-річчям
Первісткові головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка та колишньої моделі Крістен Пазік, Джорданові виповнилося 16 років.
Тато й мама привітали сина у Instagram, поділившись свіжими та архівними світлинами.
"З 16-річчям, наш первістку Джордане. Ми дуже пишаємося тим, на якого молодого чоловіка ти перетворюєшся, і щасливі, що ти в нас є", - написав 44-річний Андрій.
"...Час біжить надто швидко. Ми щасливі, що в наших життях є цей молодий чоловік. Любимо тебе, Джордане", - приєдналася до привітань і Крістен.
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Happy 16th to my primo. Time goes by too quickly. We are blessed to have this young man in our lives. Love you Jordan. 🎉🙏💫💕
Як відомо, цього літа Шевченко з Пазік відзначили 16-річчя свого шлюбу. Подружжя виховує чотирьох синів.
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