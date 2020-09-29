Дружина Шевченка в день народження побажала йому стати гольфістом

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 29-го вересня святкує свій день народження. Із 44-річчям у соцмережі його привітала дружина, колишня модель Крістен Пазік.

"Із днем народження, моє кохання. Найкращий друг, тато, номер 7, тренер та починаючий професійний гольфіст (одного дня ти ним станеш 😅). Що би ти не робив, ти викладаєшся на 100%", - написала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kristen (@kristenpazik1) 29 Вер 2020 р. о 1:38 PDT

"Дякую тобі за всю любов і за сміх. Бажаю тобі року здоров'я та щастя. Нам пощастило, що ти в нас є", - додала Крістен.

Крістен привітала чоловіка в соцмережі

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Як відомо, в Шевченка з Пазік є четверо синів. Улітку пара відзначила 16-ту річницю свого шлюбу.

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