Дружина Шевченка в день народження побажала йому стати гольфістом
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 29-го вересня святкує свій день народження. Із 44-річчям у соцмережі його привітала дружина, колишня модель Крістен Пазік.
"Із днем народження, моє кохання. Найкращий друг, тато, номер 7, тренер та починаючий професійний гольфіст (одного дня ти ним станеш 😅). Що би ти не робив, ти викладаєшся на 100%", - написала вона.
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"Дякую тобі за всю любов і за сміх. Бажаю тобі року здоров'я та щастя. Нам пощастило, що ти в нас є", - додала Крістен.
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Thanks for all the birthday wishes. It was a very special day. Grazie mille a tutti 🙏
Як відомо, в Шевченка з Пазік є четверо синів. Улітку пара відзначила 16-ту річницю свого шлюбу.
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